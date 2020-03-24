موزمبيق: العثور على جثث نحو 60 مهاجرا أثيوبيا قضوا اختناقا في حاوية شحن

سعيا منهم للوصول إلى جنوب إفريقيا بحثا عن عمل، قضى 60 مهاجرا يشتبه بأنهم أثيوبيين حتفهم، في حاوية شحن عثر عليها في موزمبيق. ويعتقد أن سبب الموت هو الاختناق، علما أن 14 شخصا تمكنوا من النجاة.

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عثر على جثث أكثر من 60 مهاجرا غير شرعي من إثيوبيا صباح الثلاثاء قضوا اختناقا على ما يبدو في حاوية شحن تم توقيفها في شمال غرب موزمبيق، وفق مصدر بأحد المستشفيات.

وأشار المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه إلى أن "شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من مالاوي، يشتبه في أنهم إثيوبيين، تم توقيفها عند جسر موساكانا في (محافظة) تيتي".

وأضاف "عثر على 64 شخصا في عداد الأموات. نجا 14 شخصاً فقط من الموت"، موضحاً أن "الاختناق هو السبب المرجح لموتهم".

وأظهرت صور بثّها تلفزيون "ميرامار" المحلي جثثا مكدسة في حاوية تقلها شاحنة نقل.

وتعدّ موزمبيق أحد الطرق الأكثر تفضيلاً للمهاجرين السريين، خصوصاً القادمين من إثيوبيا، سعياً منهم للوصول إلى جنوب إفريقيا والعثور على عمل.

فرانس24/أ ف ب