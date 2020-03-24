نيجيريا: مقتل 70 جنديا على الأقل في كمين نصبه جهاديون

أعلن الجيش النيجيري مقتل 70 جنديا على الأقل في هجوم لجهاديين على حافلات للجيش، أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو شمال شرق البلاد. وأفاد مسؤولان عسكريان أن عدة جنود أصيبوا بجروح وتم أسر آخرين.

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قتل 70 جنديا نيجيريا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه مقاتلون جهاديون في شمال شرق البلاد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية الثلاثاء.

وأفاد عسكريان رفضا الكشف عن هويتيهما إن الجهاديين الإسلاميين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو الإثنين. وتابع أحدهما: "كانت خسارة كبيرة جدا، لقد قتل 70 جنديا على الأقل في الكمين".

وأشار زميله إلى أن "الجهاديين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودا مسلحين بأسلحة أر بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى إلى مقتل كل من كان فيها". وأضاف: "لقد تم العثور على 70 جثة حتى الآن لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لان عمليات الإنقاذ متواصلة".

وأعلن المسؤولان العسكريان أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر الجهاديون أخرين. ورفض متحدث باسم الجيش النيجيري التعليق على الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن القافلة غادرت العاصمة مايدوغوري في طريقها لشن هجوم على معسكر لجهاديين تابعين لتنظم "الدولة الإسلامية" في المنطقة كما أفاد عضو في ميليشيا مدعومة من الحكومة تقاتل الجهاديين.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" ولاية غرب إفريقيا انفصل عن جماعة بوكو حرام في 2016 وركز عملياته على مهاجمة الجنود والقواعد ونصب كمائن للقوافل العسكرية.

فرانس24/أ ف ب