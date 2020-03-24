وفاة الرسام الفرنسي ألبير أوديرزو مبتكر شخصية "أستيريكس" الشهيرة

توفي مبتكر شخصية القصص المصورة الشهيرة "أستيريكس" الرسام الفرنسي ألبير أوديرزو عن عمر ناهز 92 عاما. وذكر صهر الرسام أن الوفاة لا علاقة لها بفيروس كورونا وإنما توفي أثناء نومه بسبب "أزمة قلبية".

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توفي الرسام ألبير أوديرزو أحد مبتكرَي شخصية القصص المصورة الشهيرة "أستيريكس" مع رينيه غوسيني، الثلاثاء عن 92 عاما وفق ما أفادت أوساطه العائلية.

وذكر صهره برنار دو شوازي أن ألبير أوديرزو توفي أثناء نومه في منزله في منطقة نويي بضاحية باريس "جراء أزمة قلبية من دون أي صلة مع فيروس كورونا. لقد كان متعبا للغاية منذ أسابيع عدة".

من جهته، أكد إيمار دو شاتنيه رئيس معهد رينيه غوسيني ودار "دارغو" الناشرة سابقا لأعماله، نبأ وفاة الرسام الشهير الذي شكّل من خلال قصص "أستيريكس" المصوّرة ركنا من أركان الثقافة الشعبية الفرنسية.

يذكر أن 380 مليون نسخة من قصص "أستيريكس" قد تم بيعها في 111 لغة منذ إطلاقها قبل حوالي ستة عقود. واقتُبست هذه القصص في مجالات كثيرة بينها السينما والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو فضلا عن تكريس مدينة ترفيهية لشخصياتها.

وقد أوجد أوديرزو الرسام الموهوب والمتواضع، مع شريكه غوسيني الذي توفي سنة 1977، شخصيات استحالت من كلاسيكيات الثقافة الفرنسية وبلغت شهرتها العالم.

ومنذ تقاعده، تولى فنانون آخرون رسم القصص الجديدة لمغامرات "أستيريكس" ورفيقه "أوبيليكس"، مع الحفاظ بأمانة على روحية الأعمال الأصلية لمبتكرَي الشخصية وأسلوبهما.

فرانس24/أ ف ب