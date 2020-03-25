إيران: حصيلة الوفيات ترتفع إلى 2077 حالة جراء فيروس كورونا والسلطات ستحظر التنقل بين المدن

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرتدي قناعا طبيا بسبب تفشي فيروس كورونا ويحضر اجتماعًا للحكومة، في طهران، إيران، 21 مارس/ آذار 2020

سجلت إيران الأربعاء 143 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا مما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 2077 حالة وفاة في إحدى أكثر البلدان تضررا من وباء كوفيد-19 في العالم. كما أحصت وزارة الصحة 2206 إصابات جديدة خلال 24 ساعة ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية إلى 27017 حالة. كما أعلنت السلطات أنها ستمنع اعتبارا من الخميس أو الجمعة التنقل بين المدن بهدف وقف تفشي الوباء.

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أعلنت إيران الأربعاء أنها ستمنع التنقل بين المدن اعتبارا من الخميس أو الجمعة بهدف وقف تفشي وباء كورونا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عبر حسابه على تويتر وتطبيق تلغرام "عمليات السفر الجديدة ستمنع، الخروج من المدن سيمنع"، وذلك عقب تأكيد الرئيس حسن روحاني أن "إجراءات صعبة" على السكان سيجري تطبيقها قريبا.

إيران ترفض تطبيق الحجر الصحي حتى الآن

وترفض الحكومة الإيرانية، في إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم، حتى الآن فرض تدابير عزل أو حجر على غرار العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن ذلك من شأنه التسبب بكارثة لاقتصادها الذي يواجه العديد من الصعوبات جراء العقوبات الأمريكية.

ويتزامن قرار المنع الجديد مع العطلة المدرسية بمناسبة رأس السنة الإيرانية وفي وقت يقضي فيه الملايين إجازتهم خارج المحافظات التي يسكنون فيها.

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ولم توضح السلطات موعد دخول التدبير حيز التنفيذ. وقال ربيعي "على الناس العودة فورا إلى مدنهم"، متحدثا عن "أمر" يعاقب خرقه بـ"غرامات" مالية".

وأكد أن قوات الأمن "ستمنع بطبيعة الحال" التحرك بين المدن. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن وزير الداخلية عبد الرضا رجماني فضلي قوله إن "الدخول والخروج من المدن سيخضع لمراقبة أشد، ونحض الناس لذلك على التعاون أكثر مع السلطات اعتبارا من الغد أو بعد غد حين سيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ".

2077 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء عن 143 حالة وفاة إضافية جراء كوفيد 19 ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 2077 حالة وفاة في البلاد. وأفاد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي "أحصى زملاؤنا 2206 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19" خلال 24 ساعة.

ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالية وفق الأرقام الرسمية، إلى 27017 حالة منذ بدء تفشي الوباء في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا من الفيروس في العالم إلى جانب إسبانيا وإيطاليا والصين.

ومتحدثا عن الإجراءات الجديدة، قال جهانبور "سيتم تجنب أي تحرك غير ضروري...خصوصا بين المدن".

وأضاف "ستفرض قيود ذات نهج قائم على المشاركة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية للسكان"، موضحا "هذا تماما ما نطلق عليه المرحلة الثالثة من الحجر".

وحتى الآن، اكتفت السلطات بحض المواطنين على البقاء في بيوتهم "قدر الإمكان".

فرانس24/ أ ف ب