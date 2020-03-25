الأردن: السماح لبعض المتاجر بفتح أبوابها في تخفيف لإجراءات الحجر الصحي

خففت الحكومة الأردنية من القيود المفروضة على الحركة ضمن إجراءات الحجر الصحي الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا. إذ أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز السماح لبعض المتاجر بفتح أبوابها، وإفساح المجال أمام المواطنين للذهاب سيرا على الأقدام من أجل شراء حاجياتهم من المتاجر الصغيرة، وللمتاجر الكبيرة المرخص لها بتوصيل الطلبات إلى المنازل.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الثلاثاء أن حكومته ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء حاجاتهم الأساسية في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة، وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية. وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بتصرفات تسمح للفيروس بالانتشار بسرعة.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

وقال الرزاز إن السلطات ستسمح للناس ابتداء من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.

وتابع الرزاز قائلا "أتفهم تماما حالة القلق والتوتر عند البعض وحاجتكم إلى تأمين مستلزمات بيوتكم من أغذية وخبز ومياه وأدوية ومحروقات. كما أتفهم أن حظر التجول حالة غير طبيعية وغير معهودة بالنسبة للأردنيين في هذا البلد الآمن ولها تداعيات سلبية ونفسية علينا جميعا".

وأضاف في إفادة صحفية "وضعنا اليوم خطة شاملة وجدولا زمنيا لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية مع فتح المجال لخدمة التوصيل لمقدمي الخدمة المرخصين من محلات السوبر ماركت الكبيرة ابتداء من يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن آليات التوصيل".

وحذر الرزاز من أن أي تدافع أو اكتظاظ سيؤدي إلى الإغلاق الفوري. وأكد استمرار منع حركة المركبات منعا باتا. وقال "سأكون واضحا إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كالتي رأيناها اليوم فسيتم إغلاق المحل أو المنشأة التي حدثت فيها مثل هذه التجاوزات".

وأغلق الأردن قبل أسبوع المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

واستخدمت الحكومة حافلات النقل العام يوم الثلاثاء لمساعدة المخابز على بيع الخبز في الأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد. لكن شهودا قالوا إن بعض المناطق شهدت اندفاع الناس من منازلهم بحثا عن الخبز.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر يوم الثلاثاء تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 153. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة.

فرانس24/ رويترز