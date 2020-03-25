السعودية: تشديد حظر التجول ابتداء من الثالثة عصرا في الرياض ومكة ومنع التنقل بين المناطق

شوارع الرياض خالية من السيارات بعد فرض حظر التجول، 24 مارس/آذار 2020.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بتشديد حظر التجول المفروض في المملكة بغية الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". وتقضي هذه الأوامر بتمديد الحظر في الرياض ومكة والمدينة ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدل السابعة مساء، انطلاقا من الأربعاء.

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قررت السعودية تشديد الحظر الجزئي للتجول المفروض في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. ويقضي هذا الإجراء بمنع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءا من الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسّعت أيضا حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوما بدأت يوم الاثنين ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء ابتداء من يوم الخميس.

فرانس24/ أ ف ب