حصيلة الوفيات في إسبانيا جراء وباء كورونا تتجاوز الصين بعد تسجيل 3434 حالة وفاة

أطباء وممرضون إسبان أمام مستشفى ببرشلونة يصفقون تجاوبا مع مواطنين يفعلون الشيء نفسه امتنانا للعاملين في الحقل الطبي، 24 مارس/آذار 2020.

أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء أن 738 شخصا قد توفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتبلغ حصيلة الوفيات في هذا البلد 3434، متجاوزة الأرقام التي سجلتها الصين البؤرة الأولى للوباء. وبهذا تصبح إسبانيا ثاني أكثر دول العالم تضررا بالفيروس بعد إيطاليا.

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أظهرت الأرقام التي نشرتها السلطات في إسبانيا الأربعاء أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لديها قد تجاوز حصيلة الصين، وبلغ 3434 شخصا.

وفي يوم واحد، توفي 738 شخصا في إسبانيا مقابل 514 وفاة بين يومي الإثنين والثلاثاء. وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب