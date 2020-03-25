غوارديولا وميسي يتبرعان لإقليم كاتالونيا لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

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تبرع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بمبلغ مليون يورو لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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تبرع كل من الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، إلى إقليم كاتالونيا، وهو مسقط رأس غوارديولا.

وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة أن غوارديولا تبرع بمليون يورو لشراء "معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كاتالونيا".

وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ "كوفيد-19"، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.

"شكرا ليو"

من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا من ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء. وكتب المستشفى عبر حسابه على "تويتر"، "شكرا ليو، على دعمك والتزامك".

El #CLíNIC ha recibido una donación de Leo Messi para hacer frente a la #Covid19. Este donativo se dedicará, entre otras cosas, a la investigación y a la adquisición de equipos de respiración asistida, utilizados para atender a los pacientes más graves.



👉https://t.co/Yluq502voc pic.twitter.com/NAxZbU3Z3I — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 25, 2020

وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع، أشارت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن المبلغ هو مليون يورو أيضا.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بوباء "كوفيد-19" في العالم، وهي أعلنت في وقت سابق الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسببه إلى نحو 2700، والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.

فرانس24/ أ ف ب