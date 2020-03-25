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فيروس كورونا: أكثر من ثلث سكان الأرض مجبرين على البقاء في منازلهم

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

فرضت أغلب دول العالم في قاراته الخمس حجرا صحيا على سكانها تجنبا لتفشي وباء كورونا الذي بدأ في الصين ثم انتشر في بقاع الأرض المختلفة. وبدخول تدابير الإغلاق في الهند حيز التنفيذ، يتجاوز عدد المعزولين في العالم ملياري نسمة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة جديدة لتفشي الفيروس. وسجلت أكثرمن 170 دولة حالات إصابة بالجائحة، وتخطى عدد الوفيات الإجمالي عشرة آلاف معظمهم في القارة العجوز.