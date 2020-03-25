قضية جمال خاشقجي: المدعي العام بإسطنبول يوجه الاتهام لعشرين شخصا بقتل الصحافي السعودي

متظاهر يحمل صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي خارج القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا، 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

وجه المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية الأربعاء الاتهام لعشرين شخصا بالضلوع في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته قنصلية بلاده في كبرى مدن تركيا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومن بين المتهمين نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول الأربعاء أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها به بالتورط في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا.

وأضاف أن اللائحة تتهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني "بالتحريض على القتل العمد".

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر/تشرين أول عام 2018.

فرانس24/ رويترز