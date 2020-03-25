قضية جمال خاشقجي: المدعي العام بإسطنبول يوجه الاتهام لعشرين شخصا بقتل الصحافي السعودي
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وجه المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية الأربعاء الاتهام لعشرين شخصا بالضلوع في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته قنصلية بلاده في كبرى مدن تركيا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومن بين المتهمين نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.
أعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول الأربعاء أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها به بالتورط في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا.
وأضاف أن اللائحة تتهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني "بالتحريض على القتل العمد".
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر/تشرين أول عام 2018.
فرانس24/ رويترز
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