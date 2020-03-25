ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يعلن أنه مصاب بفيروس كورونا

أصدرت دارة كلارنس هاوس الملكية البريطانية بيانا الأربعاء قالت فيه إن ولي عهد البلاد الأمير تشارلز مصاب بفيروس كورونا، وهو خاضع للحجر الصحي بصحبة زوجته كاميلا غير المصابة في إسكتلندا. وأكد البيان أن وريث العرش البريطاني بصحة جديدة ولم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

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أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الأربعاء الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، أنه مصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاما تظهر عليه أعراض خفيفة جراء "كوفيد-19"، "لكنه في حال جيدة".

وأشارت الدارة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير المصابة بالفيروس يقبعان في الحجر المنزلي في إسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضا بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح أن "دوقة كورنوال (كاميلا) خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفيروس"، مشيرا إلى أن "الأمير والدوقة يقبعان حاليا في الحجر المنزلي في إسكتلندا نزولا عند نصيحة الحكومة والأطباء".

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (إن إتش إس) الحكومية في أبردينشير في شمال إسكتلندا.

وأضاف بيان دارة كلارنس هاوس "من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظرا إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة".

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من مارس/آذار، وباشرا بعطلة الفصح قبل أسبوع من الموعد الأساسي بسبب تفشي الوباء الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص وأودى بحياة 422 مريضا.

فرانس24/ أ ف ب