إسرائيل: انتخاب بيني غانتس زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" رئيسا للكنيست

بيني غانتس، 3 مارس/آذار 2020.

انتخب زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي الخميس، خلفا ليولي إدلشتاين حليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيانين نتانياهو. ودعا غانتس بعد انتخابه إلى حكومة طوارئ مشتركة بينه وبين منافسه نتانياهو.

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انتخب أعضاء الكنيست الإسرائيلي الخميس زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، رئيسا للمجلس. وفور انتخابه دعا غانتس إلى حكومة طوارئ مشتركة.

وكان غانتس المرشح الوحيد لخلافة حليف نتانياهو يولي إدلشتاين الذي استقال من منصبه تحت الضغوط أمس الأربعاء.

وصوت لصالح غانتس 74 عضوا من أعضاء الكنيست و18 ضده من أصل 120 عضوا في الإجمال.

فرانس24/ أ ف ب

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