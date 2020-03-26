الدوري الأميركي للمحترفين: تعافي نجم بيستونز وود من إصابة بفيروس كورونا

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واشنطن (أ ف ب)

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية الخميس أن مهاجم ديترويت بيستونز كريستيان وود بات أول النجوم المعروفين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتم الإعلان عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخضع وود لفحص إيجابي في 15 آذار/مارس الماضي، لكنه تعافى من الإصابة بحسب مصادر لم يسمها موقع "ذا أتلتيك" وقناة "إي إس بي إن"، بينما قال وكيل اللاعب، آدم بنساك، لصحيفة "ديترويت فري برس" أن وودز "يشعر بالشفاء والشفاء التام".

وكان وود البالغ من العمر 24 عاما ويدافع عن ألوان خامس نادي في أربعة مواسم في مسيرته الاحترافية، ثالث لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين خضع لفحص إيجابي لفيروس "كوفيد-19" بعد لاعبي يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير وميتشل دونوفان.

ودخل وود الحجر الصحي منذ 11 آذار/مارس الماضي وخضع للعلاج من قبل الجهاز الطبي لنادي ديترويت بيستونز.

ويتطلب الإعلان عن الشفاء التام الخضوع لفحصين سلبيين يفصل بينهما 24 ساعة على الأقل.

وأعلن رسميا عن إصابة وود بفيروس "كوفيد-19" بعد أسبوع من مباراة فريقه مع يوتا جاز، وهي المباراة التي أعلن بعدها عن أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري وكانت للفرنسي غوبير. وسجل وود في تلك المباراة 30 نقطة مع 11 متابعة.

وبلغ معدل وود هذا الموسم 13,1 نقطة مع 6,3 متابعات في المباراة الواحدة.

© 2020 AFP