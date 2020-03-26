الولايات المتحدة: أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا ومجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية لمواجهة الجائحة

توفي أكثر من ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسب حصيلة أعلنت عنها جامعة هوبكنز الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين بالوباء، وفق نفس المصدر، 68 ألفا و572 شخصا. وتتصدر نيويورك قائمة الولايات التي تضررت بالوباء. ولمواجهة التداعيات الكارثية للجائحة على الاقتصاد الأمريكي، أقر مجلس مجلس الشيوخ الأربعاء خطة اقتصادية، وصفت بـ"التاريخية"، تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والقطاعات المتضررة.

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بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1031، وفق ما أظهرته حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأربعاء، بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبريا إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفاً و572 شخصاً.

وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه.

وممّا لا شكّ فيه أنّ العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة هو أكبر من الحصيلة المعلنة، والسبب في ذلك هو أنّ ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإنّ حصيلة الوفيات المسجّلة قد تكون هي بدورها دون الحصيلة الفعلية.

وتتصدّر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضرّراً بالوباء، إذ سجّلت المدينة وفاة 280 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في وسط الصين في أواخر العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة. وقد حذّر تقرير أحيل إلى الكونغرس هذا الشهر من أنّ الفيروس قد يصيب في نهاية المطاف ما بين 70 إلى 150 مليوناً من هؤلاء.

خطة بألفي مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بإجماع أعضائه الحاضرين خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وأقرّت الخطّة بإجماع أعضاء الكونغرس الحاضرين وعددهم 96 سناتوراً.

وقبيل التصويت شدّد زعيم الأقليّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أهمية هذه الخطة للمتضرّرين من الوباء.

وقال "دعونا نقول لهم الليلة إنّ المساعدة في طريقها إليهم، وإنّهم ليسوا وحدهم، وإنّ هذا البلد وهذا المجلس وهذه الحكومة موجودون جميعاً من أجلهم في وقت الحاجة الشديدة". وأضاف "دعونا نعدّ هذه الحكومة للعمل".

وبعد إقرارها في مجلس الشيوخ، انتقلت الخطة الآن إلى مجلس النواب حيث أعلن أحد قادته الديمقراطيين أنّه يتوقّع التصويت عليها الجمعة، لكي تحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها ونشرها.

فرانس24/ أ ف ب