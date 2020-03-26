طوكيو 2020: تكاليف التأجيل ستكون "باهظة جدا" بحسب المنظمين

بحروز مهري ا ف ب/ارشيف

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طوكيو (أ ف ب)

اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر اقامتها صيف 2020 ، بأن قرار تأجيلها لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، ولفتوا إلى تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة المعقدة و"غير المسبوقة".

ويمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021 على أبعد تقدير، تحديا لوجستيا كبيرا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في اول اجتماع للجنة العمل "علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الاخرى".

واضاف "نعتقد ان التكاليف الاضافية الناتجة (عن التأجيل) ستكون باهظة جدا" من دون ان يقدم أي تقديرات.

ووفقا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والاجور الاضافية للموظفين وأفراد الأمن الى امور أخرى.

ونقلت "نيكاي" عن مصدر مقرب من الملف ان هذه التكاليف الاضافية يمكن ان تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الاطراف.

واكد موتو بان المنظمين لن يمزقوا خططهم الحالية لكنه اضاف "اعتقد بانه يتعين علينا العودة خطوة الى الوراء. في بعض الاحيان يتعين عليك ان تعيد النظر في الخطط".

وقدر المنظمون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 1,350 مليار ين (11,5 مليار يورو).

وذكّر رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 ورئيس الوزراء السابق يوشيرو موري بأنه لم يسبق أن عانت الألعاب الأولمبية هكذا صعوبات في وقت السلم مشيرا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 "سيواجهون مشاكل لم يواجهوها في السابق. انا واثق من انهم سيكونون على قدر المسؤولية، لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية".

© 2020 AFP