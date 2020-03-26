غانتس يتقدم بطلب رسمي ليرأس الكنيست

أحمد غرابلي ا ف ب

زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس خلال خطاب له في مدينة رامات جان وسط إسرائيل في 7 آذار/مارس 2020

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القدس (أ ف ب)

اعلنت الكنيست الخميس ان رئيس ائتلاف "ازرق ابيض" بني غانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهة ولايته بنيامين نتانياهو، تقدّم بطلب رسمي ليرأس الكنيست في خطوة قد تؤدي الى حكومة وحدة طوارىء بينهما.

وقالت الكنيست على موقعها الالكتروني إنّ "المرشح الوحيد لهذا المنصب هو بني غانتس" لخلافة حليف نتنياهو يولي إدلشتاين، الذي استقال من منصبه تحت الضغوط امس الأربعاء.

ومن المتوقع إجراء تصويت رسمي على انتخاب غانتس في وقت لاحق الخميس.

وقال مصدر لم يود الكشف عن اسمه من ائتلاف غانتس "أزرق ابيض" لوكالة فرانس برس، إنّ "قبوله بموقع رئاسة الكنيست جزء من الجهود المبذولة لتشكيل حكومة طوارئ مع الليكود".

وكانت اسرائيل تعيش ازمة سياسية عميقة ادت الى خوض ثلاث انتخابات نيابية في غضون عام واحد.

وتم تكليف غانتس لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في الثاني من الشهر الجاري ولكن لم يكن هناك ما يضمن نجاحه بالنظر إلى الانقسامات العميقة في المعسكر المناهض لنتنياهو.

وجاءت هذه الخطوة وسط نداءات لتشكيل حكومة وحدة طوارىء في ظروف يجتاح فيه وباء فيروس كورونا اسرائيل، وأدى الى اصابة 2600 شخص.

© 2020 AFP