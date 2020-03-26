فيروس كورونا: فرنسا تسجل 365 وفاة جديدة بالوباء بينها فتاة في السادسة عشرة

فريق طبي ينقل مريضا بفيروس كورونا من قطار خاص إلى سيارة إسعاف لإيصاله للمستشفى بمدينة أنجيه الفرنسية، 26 مارس/آذار 2020.

أودى فيروس كورونا "كوفيد-19" بحياة 365 شخصا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 1696 شخصا. وأعلن المدير العام للصحة في البلاد جيروم سالومون أن من بين المتوفين بمنطقة باريس فتاة عمرها 16 سنة.

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توفي 365 شخصا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية خلال 24 ساعة، بينهم "فتاة عمرها 16 عاما لأول مرة" في منطقة باريس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1696 منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الخميس.

ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة في ضوء خضوع البلاد حاليا للأسبوع الثاني من الحجر الصحي.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون "لدينا الآن 3375 مريضا في العناية المركزة في فرنسا (بزيادة 548 في يوم واحد) يعانون من شكل حاد من المرض من إجمالي 13904 مرضى (بزيادة 2365) أدخلوا إلى المستشفى".

والإحصاء اليومي الذي تعلنه الحكومة يشمل من يموتون في المستشفيات فقط، لكن السلطات قالت إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات الوفيات في دور المسنين، والتي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في سجل الوفيات.

وقال سالومون إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 16 في المئة خلال 24 ساعة إلى 29155.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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