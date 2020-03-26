فيروس كورونا: تمديد الحجر الصحي في لبنان حتى 12 أبريل لاحتواء تفشي الوباء

رجل يحمل كيسين كبيرين من المحارم الورقية استعدادا لإجراءات الحجر الصحي، بيروت 26 مارس/آذار 2020.

فرض لبنان إجراءات جديدة صارمة ضمن جهوده لمكافحة وباء كورونا، بينها تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد حتى 12 أبريل/نيسان. وضمن هذه الإجراءات إغلاق جميع المتاجر والمعامل المنتجة والموزعة للمواد الغذائية من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات ومعامل الأدوية والمخابز.

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قررت الحكومة اللبنانية الخميس تمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل/نيسان لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

كما فرض لبنان إجراءات صارمة جديدة بدا أنها تصل إلى حد حظر التجول خلال الليل لكن دون ذكر ذلك صراحة.

وبموجب الإغلاق، الذي فرض إثر إعلان لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس/آذار، يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء فقط بينما تم إغلاق كل الأعمال غير الضرورية. ومطار بيروت مغلق أيضا.

ونقلت الوزيرة عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء "إننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لأن فترة احتواء المرض تتطلب خمسة أسابيع".

وشدد لبنان اليوم الخميس الإجراءات أكثر وأمر بإغلاق متاجر السوبر ماركت ومنتجي المواد الغذائية من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا واستثنى من هذا الإغلاق الصيدليات ومنتجي المستلزمات الطبية والمطاحن والمخابز.

وقال مكتب دياب في بيان يوضح تلك الخطوات إن المواطنين سيمنعون من الخروج خلال تلك الساعات وإن الجيش وقوات الأمن ستنفذ تلك القيود.

ولم يعلن لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة، حالة طوارئ عامة أو حظرا رسميا للتجول إذ سيتطلب ذلك موافقة البرلمان.

وقال حزب الله أمس الأربعاء إنه حشد نحو 25 ألف شخص من بينهم مسعفون ويجهز مستشفيات في إطار خطة واسعة النطاق لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن لبنان الخميس تسجيل 368 حالة إصابة بكورونا ووفاة ستة أشخاص.

فرانس24/ رويترز

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