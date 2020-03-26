تقارير إعلامية تؤكد أن البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية بأن البابا فرنسيس خضع الأربعاء لفحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وأكدت نتائج الفحص أن الحبر الأعظم غير مصاب بالوباء.

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قال صحافيان إيطاليان إن نتائج فحص خضع له البابا فرنسيس أظهرت أنه غير مصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، علما بأنه أقام القداس الصباحي اليومي الخميس في مقر إقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في الفاتيكان أن الحبر الأعظم خضع الأربعاء للفحص المطلوب للكشف عن الإصابة بالوباء، بعدما تأكدت في اليوم نفسه إصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ أعوام.

وأجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار القديسة مارتا وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية وفق ما أوردت الصحيفتان نقلا عن مصادر داخل الفاتيكان.

لكن هذه المعلومات لم تؤكد رسميا من جانب الفاتيكان الذي لم يعلق على فحص أول أجراه البابا فرنسيس بداية الشهر الجاري حين ظهرت عليه أعراض أنفلونزا دفعته إلى إلغاء كل أنشطته.

وترأس البابا الخميس القداس الصباحي في الكنيسة الصغيرة في دار القديسة مارتا.

وقال قبل القداس "في هذه الأيام الحافلة بالمعاناة، هناك خوف كبير. الخوف على المسنين الذين يعانون الوحدة في دور العجزة أو في المستشفيات أو في منازلهم، ويجهلون ما يمكن أن يحصل".

وأضاف "خوف من يفتقرون إلى عمل دائم ويفكرون في كيفية إطعام أبنائهم لسد جوعهم، خوف أناس كثيرين يخدمون المجتمع ويساهمون راهنا في استمرار المجتمع وقد يصابون بالمرض، وأيضا خوف كل منا، فكل منا يدرك خوف الآخر، فلنسأل الرب أن يساعدنا في أن نثق (الواحد بالآخر) وأن نسامح ونتجاوز مخاوفنا".

وأفاد موقع "فاتيكان إينسايدر" أن الحبر الأعظم محاط منذ وقت معين بـ"طوق صحي ضد العدوى" يرافقه في كل تنقلاته. وهو لم يعد يتناول وجباته في الصالون المشترك لمقر إقامته بل في شقته فيما يتخذ المقربون منه كل الإجراءات الوقائية المطلوبة.

فرانس24/ أ ف ب

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