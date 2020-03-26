الولايات المتحدة: مستشفيات بنيويورك وأنحاء أخرى قد تفقد قدرتها على رعاية مرضى وباء كورونا

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بشكل كبير في الولايات المتحدة، حذر أندرو كوومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في البلاد، الخميس من أن مستشفيات الولادة قد تفقد قريبا القدرة على توفير أجهزة تنفس اصطناعي كافية لمساعدة المصابين بالفيروس. وتضم نيويورك نحو ثلث الإصابات في البلاد البالغة 68 ألف حالة، وقد توفي فيها 385 مصابا من بين أكثر من 1000 وفاة في عموم الولايات المتحدة.

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حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو الخميس من أن المستشفيات في ولايته لن تجد قريبا أسرة وأجهزة تنفس كافية لرعاية الحالات الخطرة من مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19". وهذه الولاية تضم نحو نصف حالات الإصابة البالغ عددها 68 ألف حالة في البلاد.

ولقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب تفشي الوباء في الولايات المتحدة ألف شخص الخميس، في حين تجد المستشفيات في نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة في التعامل مع تدفق المرضى، واقترب الكونغرس من الموافقة على مساعدات بقيمة تريليوني دولار لتعويض الأثر الاقتصادي للوباء.

وحتى الساعة الواحدة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) الخميس بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض تنفسية بسبب فيروس كورونا 999 حالة وفق إحصاء لوكالة رويترز للأنباء استنادا إلى تقارير من مسؤولين محليين وعلى مستوى البلاد. ووقعت ثُلث حالات الوفاة في ولاية نيويورك.

وفي وقت لاحق الخميس أعلن حاكم نيويورك تزايد عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولاية بشكل كبير خلال الساعات الـ24 الماضية، فسجلت 100 وفاة إضافية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 385، وإلى ما يزيد عن الألف في عموم البلاد.

وقال كوومو خلال مؤتمر صحافي إن الولاية التي يقطنها حوالي 20 مليون ساكن سجلت حتى صباح الخميس 37 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس.

وعلى مستوى العالم أودى الفيروس بحياة 21238 شخصا وأصاب 470873 شخصا.

وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسرّحون من وظائفهم والشركات التي تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الأربعاء بإجماع 96 صوتا. وقال زعماء مجلس النواب إنهم يأملون في إقرار مشروع القانون يوم الجمعة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصدق عليه ليتحول إلى قانون.

وقال كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب "نريد إنجاز ذلك بسرعة. اليوم الواحد يحدث فرقا".

وردا على سؤال عما إذا كان المشرعون يتوقعون جولتين أو ثلاثة من خطط الإنقاذ قال إن على الأمريكيين أن يتركوا الفرصة لهذه الخطة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار لكي تُحدث أثرها، مضيفا "لا نحتاج لصياغة مشروع قانون جديدا الآن".

وأُحيلت خطة الإغاثة للكونجرس في الوقت الذي قال فيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن الولايات المتحدة "قد تكون دخلت بالفعل في حالة ركود".

وارتفعت المطالبات بإعانات البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 3,3 مليون طلب الخميس، بزيادة خمس مرات عن مستواها القياسي الأسبوعي البالغ 695 ألف طلب في وقت الركود عام 1982.

ونحو نصف الولايات المتحدة قيد الحجر المنزلي لمكافحة الفيروس بأثر جانبي يضر بالاقتصاد.

وحذر باول من أن إعادة تنشيط الاقتصاد ستنتظر لحين السيطرة على الفيروس على الرغم من رغبة ترامب المعلنة في استئناف النشاط الاقتصادي بحلول 12 أبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

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