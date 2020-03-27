إسبانيا: 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا وحصيلة الضحايا تصل إلى 4858

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أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة حصيلة جديدة لعدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 769 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الضحايا جراء الوباء إلى 4858.

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قالت السلطات الصحية في إسبانيا الجمعة إنها سجلت 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد، لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في إسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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