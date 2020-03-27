إغلاق كافة المطاعم والمقاهي في روسيا اعتباراً من السبت (الحكومة) 

ألكسندر نيمينوف ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

تغلق روسيا اعتباراً من السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلاد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 آذار/مارس وحتى 05 نيسان/ابريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".

يطلب النص كذلك من السلطات المحلية أن توصي المواطنين بالحد من سفرهم لمناسبة الإجازة أو للسياحة.

وبهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مرسوماً أعلن فيه الأسبوع المقبل أسبوع إجازة مدفوعة في روسيا.

وأعلن أيضاً عن سلسلة مساعدات للأسر والشركات، وأرجأ "تصويتاً شعبياً" على تعديلات دستورية تتيح له البقاء لولايتين إضافيتين.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين فرض الخميس إغلاق المطاعم والمتاجر في العاصمة باستثناء متاجر الغذاء والصيدليات، اعتباراً من 28 آذار/مارس وحتى الخامس من نيسان/ابريل.

وأمر أيضاً بعزل إجباري لمن تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت روسيا رسمياً 840 إصابة بفيروس كورونا ووفيتان.

© 2020 AFP