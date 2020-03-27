إيطاليا تعلن أسوأ حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد وفاة نحو ألف شخص

أحد العاملين بالمجال الطبي في مستشفى بميلانو يقوم بعلاج مريض بفيروس كورونا، 27 مارس/آذار 2020.

سجلت إيطاليا الجمعة أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إذ تم الإعلان عن وفاة 969 مصابا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلد الأكثر تضررا بالفيروس إلى 9134. كذلك وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بالوباء في إيطاليا إلى 86498.

إعلان اقرأ المزيد

أشارت الأرقام الرسمية للدفاع المدني الإيطالي التي تم إعلانها الجمعة إلى تسجيل ما يقرب من ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي الحصيلة الأعلى المسجلة في يوم واحد في العالم منذ ظهور الوباء في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس. ورغم ذلك، تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بـ7,4 بالمئة (86498 بالاجمال)، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر.

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة قد سجّلت في إيطاليا ايضا في 21 مارس/آذار (793).

وتعدّ لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد (5402 وفاة من أصل 37298 إصابة)، تليها إميليا-رومانيا (1267 وفاة من أصل 11588 إصابة).

واعتبر مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا دومينيكو أركوري، "أنه وباء غير مسبوق".

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك