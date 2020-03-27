رئيس معهد الصحة الإيطالي يقول إن بلاده لم تبلغ ذروة وباء كورونا بعد

أفراد من الطاقم الطبي في أحد مستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية، 27 مارس/آذار 2020.

صرح سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا الجمعة خلال مؤتمر صحفي بأن بلاده لم تبلغ بعد ذروة الوباء الذي يتسبب به انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، على الرغم مما قال إنها "دلائل على تباطؤ" في انتشاره. وأشار بروسافيرو إلى أن الذروة قد لا تكون بعيدة، معتبرا أن مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضتها سيكون عاملا أساسيا في الوصول إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات.

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أعلن سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة الإيطالي الجمعة أن بلاده لم تصل إلى ذروة الوباء الناجم عن فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد.

جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

وقال في مؤتمر صحفي "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

ومع ذلك أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.

وقال "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم"، مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.

فرانس24/ رويترز

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