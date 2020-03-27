الجزائر: توسيع حظر التجول ليشمل تسع ولايات جديدة لحصر تفشي وباء كورونا

شارع مجاور لشاطئ البحر بالعاصمة الجزائرية خال من السيارات والمارة بسبب حظر التجول المفروض منها لانتشار فيروس كورونا، 25 مارس/آذار 20202.

قررت الحكومة الجزائرية الجمعة توسيع حظر التجول المفروض على العاصمة وولاية البليدة القريبة، ليشمل تسع ولايات أخرى، في إجراء جديد يهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري الجمعة قرار بتوسيع حظر التجول ليشمل تسع ولايات أخرى بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وفرضت الحكومة هذا الأسبوع حظرا للتجول في العاصمة كما طبقت حالة إغلاق كامل على ولاية البليدة المجاورة.

وأعلنت الجزائر تسجيل 367 حالة إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، ومعظم الحالات في ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وسيشمل حظر التجول، الذي يطبق من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، ولايات في وسط وشرق وغرب البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة.

ولم يتأثر إنتاج النفط والغاز في الجزائر بفعل تفشي الفيروس.

فرانس24/ رويترز

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