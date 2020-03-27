الولايات المتحدة تتهم الرئيس الفنزويلي مادورو بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتخصص مكافأة لاعتقاله

اتهمت واشنطن الخميس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والعديد من المقربين منه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات". واعتبر وزير العدل الأمريكي أن هذه الخطوة هي "أفضل وسيلة لدعم الشعب الفنزويلي" رغم تزامنها مع حرب عالمية ضد وباء كورونا. وتعرض واشنطن مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء معلومات تساعد على توقيفه.

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اتهمت الولايات المتحدة الخميس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والعديد من المقربين منه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات". وتعرض واشنطن مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقال مادورو.

وقال وزير العدل الأمريكي بيل بار في مؤتمر صحفي عقد عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا: "نريد اعتقاله ليحاسب على أفعاله أمام محكمة أمريكية".

وردا على سؤال عما إذا كان توقيت هذا الإعلان مناسبا في أوج أزمة صحية، رأى وزير العدل أنها "أفضل وسيلة لدعم الشعب الفنزويلي" الذي دعي، على غرار ثلث سكان العالم، إلى البقاء في البيت بعد تأكيد إصابة نحو مئة شخص بمرض كوفيد-19.

وقال بيل بار "حاليا يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لتخليص البلد من هذه العصابة الفاسدة".

لكنه رفض أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تدخل في فنزويلا لاعتقال مادورو أو إصدار مذكرة لتسلمه مع المتهمين الآخرين. وقال "هناك خيارات عديدة، لكنني آمل في أن يصبح الشعب الفنزويلي قريبا في وضع يسمح له بتسليمه لنا".

"خطوة مشينة وسوقية وبائسة"

وتعليقا على إعلان واشنطن التي تريد إقصاءه عن الحكم، قال مادورو إن "حكومة دونالد ترامب وفي خطوة مشينة وسوقية وبائسة أطلقت اتهامات كاذبة". وأضاف "أقول بوضوح: كم أنت بائس يا دونالد ترامب. إنه لا يتصرف فقط مثل راعي بقر عنصري ويؤمن بتفوق العرق الأبيض، بل يدير العلاقات الدولية بالابتزاز".

واعتبر وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أرياسا الخميس أن اتهام مادورو ومسؤولين فنزويليّين آخرين بـ"الإرهاب المرتبط بتجارة المخدّرات" في الولايات المتحدة يمثّل "شكلاً جديداً من الانقلابات على أساس اتهامات بائسة وسوقية ولا أساس لها".

ووجهت واشنطن الاتهام أيضا إلى الرجل الثاني في حزب الرئيس ديوسدادو كابيو وعدد من الضباط الذين تشتبه واشنطن بأنهم شكلوا في 1999 "كارتل الشموس" (كارتل دي لوس سولوس)، في إشارة إلى شارات وضعت على بزات ضباط في فنزويلا.

وهم متهمون بالمشاركة في "منظمة إرهابية بالغة العنف هي القوات الثورية المسلحة الكولومبية (فارك) بهدف إغراق الولايات المتحدة بالكوكايين".

وكانت حركة التمرد وقعت في 2016 اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية. لكن وزير العدل الأمريكي قال إن "منشقين يواصلون تهريب المخدرات والكفاح المسلح". وأضاف أن هؤلاء "حصلوا على دعم نظام مادورو الذي يسمح لهم باستخدام فنزويلا قاعدة خلفية لهم".

ويشمل نص الاتهام الذي أقرته محكمة في نيويورك اثنين من قادة "فارك". وينص القانون الأمريكي على عقوبة السجن مدى الحياة لهذه الجرائم.

وأكد النائب العام الفدرالي جوفري بيرمان المكلف الملف أن "مادورو استخدم عمدا الكوكايين سلاحا" لتدمير سكان الولايات المتحدة.

وينص محضر الاتهام على أن مادورو حقق ثراء خصوصا عندما قبل في 2006 خمسة ملايين دولار من "فارك" بعدما ساعد الحركة في غسل أموال.

فرانس24/ أ ف ب

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