بطل التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمكافحة وباء كورونا في بلاده

قرر نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا التبرع بمبلغ مليون يورو لمساعدة بلاده على مكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، وفق ما أعلن في مؤتمر صحفي عبر الفيديو الجمعة.

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قال نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا الجمعة، أنه سيتبرع بمليون يورو (1,1 مليون دولار) لمساعدة بلده على شراء أجهزة التنفس الصناعي وتجهيزات أخرى لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19".

وتحدث جوكوفيتش في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من مدينة ماربيا جنوب إسبانيا حيث يمضي مع عائلته الوقت في العزل المنزلي بموجب تعليمات السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وقال جوكوفيتش إن "تبرعنا يهدف إلى شراء أجهزة تنفس صناعي منقذة للحياة ومعدات صحية أخرى".

ويتخذ الصربي من إمارة موناكو في جنوب فرنسا مقرا لإقامته. وأوضح متحدثون باسمه أن تواجده في إسبانيا في هذه الفترة هو "محض صدفة".

ولفت متصدر تصنيف لاعبي كرة المضرب إلى أنه يسعى للمحافظة على "روح إيجابية" والاستمتاع بوقته مع العائلة، مضيفا "لا أذكر أنني أمضيت وقتا طويلا هكذا مع عائلتي منذ أن أصبحت أبا".

وفي حين أفاد جوكوفيتش (32 عاما) أنه يمضي وقته في قراءة كتاب عن "تاريخ الصرب"، أشار إلى أنه يعتزم البدء بـ"نشر التمارين الرياضية التي أقوم بها في شقتنا على وسائل التواصل الاجتماعية".

وامتنع اللاعب عن مناقشة أي تفصيل متعلق بكرة المضرب التي تم تعليق منافساتها حتى السابع من يونيو/حزيران في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وتوجه الرياضي الأول في صربيا بالشكر إلى الصين على إرسالها شحنات من المعدات الطبية والأطباء إلى بلاده للمساعدة في توجيه إستراتيجية بلغراد في مواجهة "كوفيد-19".

وقال "أنا اشكر الصين من أعماق قلبي نيابة عن نفسي وعن الأمة بأسرها".

وأعلنت السلطات الصحية الصربية عن تسجيل سبع حالات وفاة وأكثر من 450 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في البلد الذي يناهز عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

فرانس24/ أ ف ب

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