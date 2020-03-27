ديبالا يكشف معاناته من عوارض قوية بعد اصابته بفيروس كورونا

البرتو بيتسولي ا ف ب/ارشيف

لقطة لمهاجم يوفنتوس الايطالي باولو ديبالا لدى مغاردته الملعب في مباراة فريقه ضد نابولي. 26 كانون الثاني/يناير 2020

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ميلانو (أ ف ب)

كشف نجم يوفنتوس الايطالي، المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا معاناته من عوارض قوية بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة اكثر من 9 الاف شخص في ايطاليا.

واعلن النجم الارجنتيني السبت الماضي اصابته بمرض "كوفيد-19" ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني من هذا الفيروس الى جانب دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي.

وقال ديبالا (26 عاما) لشبكة "جي تي في" "اشعر بحالة افضل الان بعد ان عانيت من عوارض قوية. خطيبتي اوريانا (ساباتيني) بدورها تخطت العوارض".

واضاف "قبل يومين، لم اكن في حالة جيدة، كنت اشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لاني عانيت من صعوبة في التنفس وبثقل جسدي وألم في عضلاتي".

واضاف "اما الان، فاستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لانني عندما حاولت ذلك في اليومين الاخيرين كنت ارتعش بشكل قوي".

وسجل ديبالا 13 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بينها هدف في لقاء القمة ضد انترميلان في اخر مباراة خاضها فريقه قبل تعليق الدوري المحلي في 8 اذار/مارس.

ووصف ديبالا الهدف في مرمى انترميلان، احد منافسي فريقه الى جانب لاتسيو على لقب الدوري الايطالي، بالقول "الهدف ضد انتر جعل مشاعري جياشة. (ارون) رامسي مرر لي كرة متقنة مثالية، من المؤسف عدم تواجد الجمهور في المدرجات" في تلك المباراة.

© 2020 AFP