رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن ثبوت إصابته بفيروس كورونا
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يواصل "قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الوباء.
وقال جونسون: "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية". وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".
فرانس24/ رويترز
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