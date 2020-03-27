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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن ثبوت إصابته بفيروس كورونا

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رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يواصل "قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الوباء.

وقال جونسون: "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية". وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

فرانس24/ رويترز

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