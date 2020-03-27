رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن ثبوت إصابته بفيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. © رويترز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يواصل "قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".