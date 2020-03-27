فيروس كورونا: اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان

أعلنت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء أن بشار الأسد الرئيس السوري أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011. وتناول الاتصال بشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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قالت وسائل إعلام رسمية إن اتصالا هاتفيا جرى مساء الجمعة بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن الرئاسة السورية أن الاتصال تركز حول "بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا"، وأكد خلاله ولي عهد أبو ظبي "دعم الإمارات العربية المتحدة للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية".

فرانس24/ أ ف ب

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