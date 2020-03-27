فرنسا: تمديد الحجر الصحي بسبب وباء كورونا لأسبوعين على الأقل

قررت الحكومة الفرنسية تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل/نيسان على الأقل، بهدف حصر تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"، وفق ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الجمعة. وقال فيليب إن قواعد الحجر وإغلاق المحال التجارية غير الأساسية ستظل على حالها خلال فترة التمديد، مؤكدا أن هذه الإجراءات يمكن أن تُمدد مجددا إذا دعت الحاجة.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في كلمة أن حكومته قررت تمديد إجراءات الحجر الصحي الساري في البلاد بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد-19"، وذلك لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل/نيسان، على الأقل.

وقال فيليب "بعد هذه الأيام العشرة الأولى من الإغلاق من الواضح أننا في بداية الموجة التي يمثلها هذا الوباء فقط. لقد غمر شرق فرنسا والآن يصل إلى منطقة باريس وشمال فرنسا".

وأضاف فيليب "بالاتفاق مع الرئيس، أعلن اليوم تجديد فترة العزل لأسبوعين إضافيين. بالطبع سيتم تمديد هذه الفترة مجددا إذا استدعت الظروف ذلك". ويبدأ هذا التمديد اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار. وأكد فيليب أن نفس قواعد الحجر الصحي ستسري خلال الفترة الجديدة، بما في ذلك إغلاق المتاجر والمؤسسات غير الأساسية في البلاد، وتقييد حركة المواطنين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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