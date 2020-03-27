فرنسا: وفاة 299 شخصا بفيروس كورونا خلال يوم واحد وارتفاع الحصيلة الكلية للوفيات إلى 1995

برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس يضاء بكلمة شكرا تعبيرا عن الامتنان للعاملين في قطاع الصحة لدورهم في مكافحة وباء كورونا، 27 مارس/آذار 2020.

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون الجمعة تسجيل 299 وفاة إضافية بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء انتشار الوباء في البلد 1995.

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قالت سلطات الصحة الفرنسية الجمعة إن فيروس كورونا "كوفيد-19" قد أدى إلى 299 حالة وفاة خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ ظهور الوباء في البلد إلى 1995 وفاة.

وتحدث المدير العام للصحة جيروم سالومون عن وجود 15732 مريضا في المستشفيات بينهم 3787 في أقسام الإنعاش، ما يعني نقل 412 شخصا إلى المستشفيات خلال يوم واحد.

وتشير هذه الحصيلة إلى أن عدد الوفيات في المستشفيات ازداد بأربعة أضعاف خلال أسبوع.

وبات الوباء يتفشى بقوة في منطقة إيل دو فرانس التي تقع فيها باريس، وعدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.

من جهة أخرى، أعلن سالومون عن أول عملية إجلاء شملت 15 مريضا بأقسام الإنعاش في عطلة نهاية الأسبوع إلى مستشفيات وسط فرنسا.

ويسعى النظام الصحي الفرنسي إلى تفادي استنفاد قدرات المستشفيات في المناطق التي فيها الفيروس أكثر تفشيا، من خلال القيام بعمليات نقل مرضى سواء عبر قطارات أو عبر الجو.

فرانس24/ أ ف ب

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