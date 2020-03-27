فيروس كورونا: الولايات المتحدة أكبر بؤر الوباء في العالم بعد تخطي عدد الإصابات 82 ألفا

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الخميس 82 ألف إصابة، لتصبح بذلك أكبر بؤرة للوباء في العالم، فيما تتواصل الجهود الدولية في محاولة للتصدي العالمي للفيروس. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على تويتر إنه يحضر إلى جانب نظيره الأمريكي دونالد ترامب مبادرة جديدة لمحاربة الوباء. وجاء إعلان الرئيس الفرنسي ساعات بعد أن تعهد زعماء مجموعة العشرين في قمة جمعتهم عبر الإنترنت الخميس، تشكيل جبهة موحدة لمواجهة تداعيات الوباء.

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الخميس، تلك المسجلة في دول العالم بما فيها الصين وإيطاليا، في وقت يواصل فيه الفيروس التأثير بشكل خطير على الاقتصاد العالمي.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الخميس أنه تم تسجيل أكثر من 82 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة. وسجلت إيطاليا الخميس مجموع 80,539 إصابة والصين 81,285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

تحركات دولية للتصدي للوباء

وفي سياق الجهود الدولية للتصدي للوباء، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مواجهة انتشار فيروس كورونا. وغرد ماكرون على تويتر: "نقاش جيد جدا مع دونالد ترامب"، وأضاف "نُحضّر مع دول أخرى مبادرةً جديدة مهمّة" في مواجهة أزمة كوفيد-19.

وتتحمّل أوروبا عبئا كبيرا في هذه المرحلة أيضاً، إذ شُخّصت فيها أكثر من 268 ألف إصابة، و15500 وفاة أغلبها في إيطاليا (8165) وإسبانيا (4089)، بحسب حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية أعلنت عنها الخميس الساعة 17:00 ت غ.

وفي مواجهة أزمة عالميّة غير مسبوقة، أكد قادة مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو الخميس التزامهم مواجهة تداعيات وباء كورونا بجبهة موحّدة، متعهّدين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وتعرّضت مجموعة العشرين التي تشكل نحو ثلث سكان العالم وثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لانتقادات جرّاء عدم تنسيق جهودها قبل القمة الطارئة التي ترأستها السعودية.

ورغم إجراءات الحد من التنقل عالميا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن الوباء الذي بات يجبر أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على ملازمة بيوتهم، "يهدّد البشرية جمعاء".

فرانس24/ أ ف ب

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