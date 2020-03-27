فيروس كورونا: رئيس الحكومة الفرنسية يؤكد أن "الوضع سيكون صعبا" و"يجب أن نصمد"

أكد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الجمعة أن بلاده ستشهد "مدا مرتفعا جدا" في انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام المقبلة". ودعا مواطنيه إلى "الصمود".

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حذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب الجمعة من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا إلى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد". وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفي 365 شخصا في فرنسا في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وبعد جدل كبير حول دواء الكلوروكين وما مدى فعاليته في علاج مرضى كوفيد-19، رخصت الحكومة الفرنسية بوصفه للمصابين.

والكلوروكين هو في الأصل دواء للحمى القلاعية أو الملاريا. وكان البروفسور الفرنسي ديدييه راوول أكد أنه يمكن استخدامه في علاج المصابين بالوباء، إلا أن السلطات لم تتجاوب مع دعوته في البداية، ما أثار الكثير من الجدل حول هذا الطبيب والدواء أيضا.

فرنس24/ أ ف ب

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