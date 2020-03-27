فيروس كورونا: روسيا تغلق كافة المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت

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قررت روسيا إغلاق كافة المقاهي والمطاعم اعتبارا من السبت للحد من تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. وكانت موسكو أعلنت الخميس تعليق رحلات الطيران الدولي حتى إشعار آخر لنفس الهدف.

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أعلنت روسيا الجمعة أنها قررت إغلاق كافة المقاهي والمطاعم في البلد اعتبارا من السبت في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتبارا من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/أبريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".

وكانت موسكو أعلنت الخميس تعليق رحلات الطيران الدولي حتى إشعار آخر.

فرانس24/ أ ف ب

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