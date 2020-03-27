فيروس كورونا: فرنسا تسعى لإعادة 30 ألفا من مواطنيها العالقين بالخارج

فريق طبي ينقل مريضا بفيروس كورونا من قطار خاص إلى سيارة إسعاف لإيصاله للمستشفى بمدينة أنجيه الفرنسية، 26 مارس/آذار 2020.

تسعى الحكومة الفرنسية لإعادة 30 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية جان إيف لودريان الجمعة. وقال لودريان في تصريح لإذاعة "أوروبا 1": إن باريس أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف من الفرنسيين إلى الوطن.

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الجمعة أن فرنسا لا تزال تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال الوزير الفرنسي في تصريح لراديو "أوروبا 1": "إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن".

وكان لودريان صرح في وقت سابق أن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار الوباء، الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي وأجبر أكثر من ثلث سكان الأرض على البقاء في المنازل في إطار إجراء الحجر الذي فرضته عدة حكومات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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