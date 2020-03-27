مجلس النواب الأميركي يقر خطة النهوض الاقتصادي التاريخية

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واشنطن (أ ف ب)

أقر مجلس النواب الاميركي الجمعة خطة المساعدة التاريخية الهادفة الى تجنيب غرق الولايات المتحدة في انكماش طويل بتأثير من فيروس كورونا المستجد والبالغة قيمتها تريليوني دولار، على ان يجري تصويت نهائي عليها ظهرا.

وعاد اعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الى واشنطن خصيصا للتصويت على هذه الاجراءات التي يبلغ مجموع قيمتها 2200 مليار دولار.

ولا يزال يتعين أن يصادق عليها الرئيس دونالد ترامب لكي تدخل حيز التنفيذ.

وكان مجلس الشيوخ وافق على الخطة باجماع اعضائه ال96 ليل الاربعاء الخميس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزملائها "إن أمتنا تواجه حالة طوارىء صحية ذات أبعاد تاريخية ناجمة عن وباء كورونا المستجد، أسوأ وباء منذ أكثر من مئة عام".

من جهته قال النائب الجمهوري كيفن ماكارثي "نحن نضع أسس انتعاش اقتصادي سريع" فيما رحب آخرون بالخطة باعتبارها تساعد العمال والشركات الصغيرة.

وتلحظ الخطة خصوصا ارسال شيك بقيمة 1200 دولار الى عدد كبير من الأميركيين ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة اضافة الى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لاشراف مراقب عام، فضلا عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 مليارا لتمويل الابحاث الهادفة الى ايجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19.

ووجهت تعليمات الى اعضاء المجلس لتجنب انتشار الفيروس عبر تدابير وقائية، وخصوصا ان الولايات المتحدة باتت الخميس اول بلد متضرر به مع رصد اكثر من 86 الف اصابة و1300 وفاة.

وكانت بيلوسي دعت في وقت سابق الى الاسراع في اقرار الخطة عبر التصويت الشفوي بنعم او لا، وذلك لتجنيب المجلس الزامية توافر نصاب يبلغ 216 عضوا.

لكن النائب الجمهوري الليبرالي توماس ماسي لمح الى انه قد يطالب بهذا النصاب وتاليا اجراء تصويت تقليدي يجبر عددا كبيرا من الاعضاء على الحضور الى واشنطن.

وهذا الموقف دفع دونالد ترامب الى نشر تغريدة دعا فيها الى استبعاد ماسي من الحزب الجمهوري. وقال الرئيس الاميركي "انه يريد فقط الترويج لنفسه. لا يمكنه ان يمنع (التصويت) بل يؤخره فقط، وهو امر خطير ومكلف في الوقت نفسه".

الا انه في توافق نادر، تحالف غالبية الديموقراطيين والجمهوريين الحاضرين لرفض طلب ماسي ما سرع في اعتماد النص.

وهيمنت تطورات الوباء على الجلسة صباح الجمعة. والقت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز خطابها وهي ترتدي قفازات زهرية.

واصرت على متابعة كلمتها رغم انتهاء الوقت المخصص لها قائلة "من اجل اطبائنا وممرضاتنا، ارتدي هذه القفازات لاقول لجميع الاميركيين: +لا تخافوا+".

© 2020 AFP