أكثر من 5600 شخص توفوا جراء فيروس كورونا في إسبانيا منذ ظهور الوباء

عمال البلدية يرتدون ملابس واقية لدفن ضحايا فيروس كورونا في مقبرة السلفادور في فيتوريا بإسبانيا، 27 مارس 2020

أعلنت إسبانيا السبت وفاة 832 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 5690، لتصبح بذلك الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم بعد إيطاليا. ويخضع الإسبان البالغ عددهم 46 مليونا إلى حجر عام منذ 14 آذار/مارس، وجرى تمديد الإجراء حتى 11 نيسان/إبريل. فيما تبقى مدريد المنطقة الأكثر تأثرا حيث تسجل لوحدها نصف الوفيات في البلاد.

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تواصل إسبانيا سباقها مع الزمن لتفادي وفيات جديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السبت تسجيل 832 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5690.

وباستثناء تراجع طفيف سُجل الخميس، يواصل تعداد الوفيات ارتفاعه في إسبانيا، لتصبح بذلك الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم بعد إيطاليا.

إجراء المزيد من الفحوص الطبية

وازداد عدد الإصابات بأكثر من 8 آلاف في 24 ساعة، ليبلغ 72248، في وقت قررت السلطات فيه إجراء المزيد من الفحوص الطبية بهدف تحديد مدى انتشار العدوى بشكل أدق.

غير أن السلطات تشير إلى علامة إيجابية تتمثل في تباطؤ عداد الإصابات والوفيات اليومية في الأيام الأخيرة، بينما تكرر الحكومة أن البلاد غير بعيدة من بلوغ الوباء ذروته.

ويخضع الإسبان البالغ عددهم 46 مليونا إلى حجر عام منذ 14 آذار/مارس، وجرى تمديد الإجراء حتى 11 نيسان/إبريل.

مدريد الأكثر تضررا

ولا تزال مدريد المنطقة الأكثر تأثرا في ظل تسجيل 2757 وفاة فيها، ما يوازي نصف الوفيات في البلاد، و21520 إصابة.

إزاء ذلك، قررت السلطات المحلية إنشاء مشرحة ثانية في مبنى عام غير مستخدم في إحدى ضواحي العاصمة بعدما أنشأت الأولى في حلبة تزلج ضمن مركز تجاري.

فرانس24/ أ ف ب

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