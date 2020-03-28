إيطاليا في مواجهة وباء كورونا: عدد الوفيات يتعدى 10 آلاف شخص

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فريق طبي يقدم الرعاية الطبية لمريض بفيروس كورونا في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، 23 مارس 2020

أعلنت إيطاليا السبت تسجيل 889 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء فيروس كورونا المتفشي على أراضيها لتتخطى حصيلة الوفيات الإجمالية 10023، ما يمثل أعلى عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.

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أصبحت إيطاليا السبت البلد الأكثر تأثرا في العالم بجائحة كورونا عقب تسجيلها 889 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتتخطى بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا العشرة آلاف حالة، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.

حالات الإصابة تتباطأ

وسجلت إيطاليا بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

وفي إحصائيات قد تمنح بصيصا من الأمل رغم الأرقام المفزعة، استقر عدد الأشخاص الذين استدعت حالاتهم نقلهم إلى قسم العناية المشددة في لومباردي، المنطقة الأكثر تأثرا في البلاد حيث سجلت نحو 40 ألف إصابة وحوالى 6000 وفاة.

وقال مسؤول الصحة في لومباردي غيوليو غاليرا "بدأت مستشفياتنا تجد مساحة لالتقاط أنفاسها شيئا فشيئا".

ولا تزال اميليا-رومانيا المنطقة الثانية لجهة التأثر بالفيروس في إيطاليا حيث توفي أكثر من 1300 شخص بين 12 ألف إصابة، بحسب الدفاع المدني.

فرانس24/ أ ف ب

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