القوات السعودية تعترض صاروخا بالستيا في سماء الرياض

منظر عام يظهر السيارات في الشارع، بعد رفع حظر التجول، الذي تم فرضه لمنع انتشار فيروس كورونا، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 مارس/ آذار 2020

اعترضت القوات السعودية صاروخا بالستيا في سماء الرياض قبيل منتصف ليل السبت، في أول هجوم صاروخي ضد العاصمة منذ أن أعلن الحوثيون تعليق ضرباتهم ضد المملكة قبل نحو ستة أشهر.

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منذ إعلان الحوثيين تعليق ضرباتهم ضد المملكة قبل نحو ستة أشهر، شهدت العاصمة السعودية، الرياض، قبيل منتصف ليل السبت، أول هجوم ضاروخي ضدها حيث اعترضت القوات السعودية صاروخا بالستيا في سماء الرياض، حسبما أفادت قناة حكومية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت قناة "الإخبارية" في تغريدة على تويتر "اعتراض صاروخ في سماء مدينة الرياض"، فيما سمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المدينة دوي ثلاثة انفجارات.

وذكرت القناة في وقت لاحق أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين أكد "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض".

هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في أيلول/سبتمبر الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض شككت في ذلك وحملت المسؤولية لإيران التي تدعم الحوثيين.

وبعد الهجوم على أرامكو بأيام، أطلق الحوثيون بشكل مفاجئ "مبادرة سلام" عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعودية.

غير أنّ الضربات عادت مؤخرا مع إعلان السعودية اعتراض طائرات مسيّرة، وسط عجز أطراف النزاع عن التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف قبل خمس سنوات في 26 آذار/مارس 2015 لوقف تمدد الحوثيين في البلد المجاور.

لا إصابات بفيروس كورونا في اليمن

وفي ظل مخاطر انتشار فيروس كوفيد-19، الذي تسبّب بوفاة أربعة أشخاص في المملكة بينما لم تُسجّل إصابات به في اليمن بعد، أعرب أطراف النزاع عن دعمهم لهدنة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

ووقع هجوم السبت بعد يومين من دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث الأطراف المتحاربة لاجتماع عاجل للاتفاق على الهدنة.

فرانس24/ أ ف ب

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