بطولة فرنسا: "كانال بلوس" ستمتنع عن دفع حقوق البث لنيسان/أبريل (تقارير)

أبلغت شبكة "كانال بلوس" رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، انها لن تدفع عائدات حقوق البث في شهر نيسان/أبريل.

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باريس (أ ف ب)

ستمتنع شبكة "كانال بلوس" الفرنسية عن تسديد الدفعة المستحقة في نيسان/أبريل المقبل لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم لقاء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، في ظل توقفها حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير صحافية محلية.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة المجموعة ماكسيم سعدة الى الرابطة، اعتبر فيها انه "من غير الممكن ان نسدد الدفعات المقبلة نظرا لأنه في ظل تعليق بطولة الدرجة الأولى، لا يمكن خوض أي مباراة، وبالتالي لا يمكن بث أي منها عبر قنواتنا".

وبحسب الصحيفة الفرنسية، كان من المقرر ان تدفع "كانال بلوس"، أكبر ناقل لمباريات الدوري الفرنسي، مبلغ 110 ملايين يورو لرابطة الدوري في الخامس من نيسان/أبريل. أما شبكة "بي ان سبورتس" القطرية التي تملك أيضا حقوق بث المباريات، فكان دفعتها المستحقة 42 مليون يورو.

وأثار توقف المباريات في فرنسا وغيرها من دول العالم، خشية العديد من الأندية من تراجع إيراداتها بشكل كبير في ظل انعدام مداخيل المباريات وتوقف عائدات حقوق البث التلفزيوني. واضطرت العديد من الأندية في مختلف البلدان الأوروبية، الى اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات في الفترة الراهنة، لاسيما خفض رواتب اللاعبين والموظفين.

وتتقاسم "كانال بلوس" و"بي ان" حقوق بث مباريات الدوري لفترة 2016-2020، في اتفاق يقدر بنحو 760 مليون يورو سنويا، بحسب "ليكيب".

وكان المدير العام للدوري الفرنسي ديديه كويو قد صرّح في وقت سابق هذا الشهر ان الشبكتين "تدعمان القرار (تعليق المباريات). نحن في وضع استثنائي والناقلون يتفهمون ذلك".

© 2020 AFP