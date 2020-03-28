حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تتخطى عتبة الألف

نظرة عامة أثناء مرور حافلة أمام لوحة إعلانية تعرض رسالة "البقاء في المنزل ينقذ الأرواح" في لندن، بريطانيا، 28 مارس/ آذار 2020.

تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة السبت التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد.

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أعلنت السلطات البريطانية السبت تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 1019 وفاة و17089 إصابة، وفق الحصيلة الرسمية الجديدة التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد.

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ومن بين المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، فيما عزل الوزير المكلف بشؤون إسكتلندا أليستر جاك نفسه لسبعة أيام بعد أن ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.

ولمواجهة التفشي السريع للوباء، تسعى المملكة المتحدة لإيجاد آلاف الأسرّة للمصابين.

وتفرض بريطانيا على سكانها عزلا منزليا منذ مساء الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

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