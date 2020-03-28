ريبورتاج: طالبو اللجوء في فرنسا أمام "كابوس" فيروس كورونا في مخيمات مكتظة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

يناشد طالبو اللجوء القابعين في مخيم مكتظ بالأسرّة بمدينة مونتروي، إحدى ضواحي باريس، السلطات الفرنسية للقيام بإجراءات تقيهم الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في المنطقة. ومع دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ منذ نحو عشرة أيام، باتت أوضاعهم المعيشية مزرية، فهم يتكدسون جنبا إلى جنب دون احترام مسافة الحماية المفروضة للحد من انتشار المرض، بالإضافة إلى حالة القلق التي تسود بينهم جراء الريبة من وقوع أحدهم فريسة لكوفيد-19. تقرير كريم يحياوي وكمال البني.