فرنسا: إدوار فيليب يدافع عن قرارات الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا ويؤكد بأنه لم يكن هناك "أي تأخير"

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قال رئيس الوزراء إدوار فيليب مخاطبا الفرنسيين السبت خلال مؤتمر صحفي إن "الأسبوعين الأولين من شهر أبريل سيكونان أصعب من الأسبوعين الماضيين بسبب فيروس كورونا" الذي خلف نحو ألفي وفاة. ودافع فيليب عن عمل حكومته والقرارات التي اتخذتها لحد الآن في تعاملها مع الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد بسبب الوباء، خاصة فيما يخص بالحجر الصحي. من جهته، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران "إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية"، مذكراً بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

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دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت عن القرارات التي اتخذتها حكومته لحد الآن في تعاملها مع أزمة وباء كورونا الذي خلف في البلاد نحو ألفي وفاة. وأكد فيليب خلال مؤتمر صحفي عقد بباريس برفقة وزير الصحة أوليفييه فيران وعدد من الخبراء والأطباء بأنه لم يحصل "أي تأخير في اتخاذ قرار فرض العزل" الهادف إلى الحد من تفشي الفيروس، وذلك ردا على انتقادات طاولت على وجه الخصوص تنظيم الانتخابات البلدية.

وقال فيليب "في الوقت الذي اتّخذنا فيه قرار العزل التام، كان هناك على التراب الوطني أقل من ثمانية آلاف إصابة وأقل من مئتي وفاة".

وأضاف "لن أسمح لأحد أن يقول أنه حصل تأخير في اتّخاذ القرار المتعلّق بفرض العزل".

من جهته أعلن وزير الصحة اوليفييه فيران أنّ فرنسا طلبت "أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي الوباء.

وأشار الوزير إلى "إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا"، مذكراً بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

فرانس24/أ ف ب

أنه "في ختام الأيام العشرة الأولى للعزل، من الواضح أننا لا نزال في بداية الموجة الوبائية"، موضحا أنها "اجتاحت الشرق الكبير منذ بضعة أيام، وهي تصل إلى منطقة إيل دو فرانس وأعالي فرنسا" في الشمال.

وسعيا لاحتواء انتشار الفيروس، أعلن تمديد تدابير الحجر المنزلي الساري المفعول منذ 17 آذار/مارس لأسبوعين إضافيين على أقرب تقدير حتى 15 نيسان/أبريل، محذرا من أن "هذه الفترة يمكن بالطبع تمديدها إذا تطلب الوضع الصحي ذلك".

وتسبب الوباء حتى الآن بحوالى ألفي وفاة سجلت في المستشفيات فقط، وبينها فتاة عمرها 16 عاما، هي الضحية الأصغر سنا للمرض.

ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في فرنسا إلى 1995 وفاة، بينها حوالى 300 سجلت خلال آخر 24 ساعة، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة مساء الجمعة. وبذلك يكون عدد الوفيات في المستشفيات ازداد بأربعة أضعاف خلال أسبوع.

ولا تشمل هذه الأرقام المرضى الذي توفوا في منازلهم أو في دور المسنين التي تعاني وضعا في غاية الصعوبة إذ يقدر عدد الوفيات فيها بالعشرات على أقل تقدير، في غياب رقم دقيق.

فرانس24/أ ف ب

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