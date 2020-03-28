فرنسا تسجل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة الإجمالية تصل إلى 2314 منذ بدء الجائحة

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أثناء خطابه في مؤتمر صحفي عقد في باريس، فرنسا، 28 مارس/ آذار 2020.

خلال الـ24 ساعة السابقة، سجلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 37,575 بكوفيد-19 في فرنسا، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

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نشرت الحكومة الفرنسية السبت على موقعها الإلكتروني حصيلة وفيات السبت التي وصلت 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة.

وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات (أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.

الوفيات ترتفع بنسبة 6%

وتقتصر الأرقام المعلنة على المرضى المتوفين في المستشفيات، ويتعذّر في الوقت الراهن تحديد الرقم الفعلي للوفيات.

وأعدّت السلطات في نهاية الأسبوع منظومة مراقبة جديدة ستمكّنها اعتبارا من الأسبوع المقبل من إعطاء أرقام الوفيات في دور إيواء المسنين.

وبحسب مدير عام وزارة الصحة، ارتفع الأسبوع الماضي معدّل الوفيات في البلاد 6 بالمئة، إلا أن هذا الرقم ينطوي على فوارق كبيرة بين المناطق التي تأثرت بشكل متفاوت بتفشي الفيروس.

وفرضت السلطات الفرنسية عزلا تام لمدة أسبوعين للحد من تفشي الفيروس دخل حيّز التنفيذ في 17 آذار/مارس، ومدّدته حتى 15 نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

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