فورمولا واحد: مدير فيراري يرى ختاما للموسم في مطلع 2021

ويليام وست ا ف ب/ارشيف

أحد موظفي فريق فيراري ينقل معدات تابعة له على حلبة ألبرت بارك في أستراليا، في 10 آذار/مارس 2020.

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روما (أ ف ب)

رأى ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري الإيطالي للفورمولا واحد، ان تأخر انطلاق بطولة العالم 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، قد يعني ان منافسات الفئة الأولى ستمتد حتى مطلع العام المقبل.

وتأثرت منافسات الفورمولا واحد كغيرها من الأحداث الرياضية بسبب تفشي وباء "كوفيد-19". وبعدما كان من المقرر ان ينطلق الموسم منتصف الشهر الحالي بجائزة أستراليا الكبرى، اضطر المنظمون الى إلغاء السباق قبل ساعات من انطلاق تجاربه الحرة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وبعد ذلك، ألغي سباق جائزة موناكو الكبرى الذي كان مقررا في أيار/مايو المقبل، بينما أرجئت جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان، ما أخّر عمليا انطلاق البطولة الى منتصف حزيران/يونيو.

لكن هذا الموعد حتى لا يزال نظريا لأنه سيرتبط بتطورات الوضع الصحي عالميا والقيود المفروضة حاليا على حركة التنقل والسفر في مختلف دول العالم من أجل مكافحة تفشي الوباء الذي تسببت بأكثر من 30 ألف وفاة.

وقال بينوتو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" الرياضية "لقد قررنا ان نمنح الفيا (الاتحاد الدولي للسيارات) حرية مطلقة بشأن الجدولة".

وتابع "نحن ندرس خيارات عدة: اذا أقمنا السباق تلو الآخر، يمكن ان نجري سباقين أو ثلاثة في كانون الثاني/يناير" المقبل.

وكان من المقرر ان تختم بطولة 2020 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. كما كان من المقرر ان تتألف من 22 سباقا، وذلك في رقم قياسي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1950.

لكن مسؤولين في بطولة العالم أكدوا في تصريحات في الآونة الأخيرة، انهم قد يعمدون الى إقامة ما بين 15 و18 سباقا فقط هذا الموسم.

وفي ظل التخبط الحالي في الجدول، يبقى السباق الأول المدرج رسميا على الموقع الالكتروني للبطولة هو جائزة كندا في 14 حزيران/يونيو.

© 2020 AFP