كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" (يونهاب)

برندان سمايلوسكي ا ف ب/ارشيف

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبيل لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرية بانموجوم الحدودية بين الكوريتين، في 30 حزيران/يونيو 2019

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سيول (أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية الأحد "مقذوفا غير محدد" في البحر قبالة سواحلها الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وهذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ في وقت يحاول العالم جاهدا التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

في 21 آذار/مارس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى.

والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.

© 2020 AFP