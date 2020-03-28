مجلس النواب الأمريكي يقر خطة الانعاش الاقتصادي بقيمة تريليوني دولار

بعد فشل تمريرها أكثر من مرة، تمكن مجلس النواب الأمريكي من تمرير خطة الإنعاش الاقتصادية التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار والتي تهدف إلى تجنب انكماش اقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وصادق الرئيس الأمريكي على خطة بعد اقرارها من قبل النواب معتبرا أن "العدوّ غير المرئي" أصاب بلاده بشدّة.

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أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة المساعدة التاريخية الهادفة إلى تجنيب غرق الولايات المتحدة في انكماش طويل بتأثير من فيروس كورونا والبالغة قيمتها تريليوني دولار، على أن يجري تصويت نهائي عليها ظهرا.

وعاد أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون إلى واشنطن خصيصا للتصويت على هذه الاجراءات التي يبلغ مجموع قيمتها 2200 مليار دولار.

وكان مجلس الشيوخ وافق على الخطة باجماع أعضائه الـ96 ليل الاربعاء - الخميس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزملائها "إن أمتنا تواجه حالة طوارىء صحية ذات أبعاد تاريخية ناجمة عن وباء كورونا المستجد، أسوأ وباء منذ أكثر من مئة عام".

وفي وقت لاحق، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطة قائلا: "لقد أصابنا العدوّ غير المرئي، وأصابنا بشدّة".

وتوقّع ترامب خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض انتعاشاً اقتصاديّاً "مذهلاً" في أكبر اقتصادٍ في العالم، بمجرّد كسب المعركة ضدّ الفيروس.

وتلحظ الخطة خصوصا ارسال شيك بقيمة 1200 دولار الى عدد كبير من الأميركيين ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة اضافة الى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لاشراف مراقب عام، فضلا عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 مليارا لتمويل الابحاث الهادفة الى ايجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19.

ووجهت تعليمات إلى أعضاء المجلس لتجنب انتشار الفيروس عبر تدابير وقائية، وخصوصا أن الولايات المتحدة باتت الخميس أول بلد متضرر به مع رصد اكثر من 86 ألف إصابة و1300 وفاة.

فرانس24/أ ف ب

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