مقدونيا الشمالية تنضم رسميا إلى حلف شمال الأطلسي

الامين العام لحلف شمال الاطلسي خلال المقابلة مع فرانس برس في زغرب الاربعاء في 4 اذار/مارس 2020

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بروكسل (أ ف ب)

انضمّت مقدونيا الشماليّة الجمعة رسميّاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وصارت العضو الـ30 فيه، وذلك عقب حلّ خلاف طويل مع اليونان حول اسم البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الجمهورية الواقعة في البلقان قدّمت "وثيقة انضمام" إلى حلف شمال الأطلسي، مكمّلة الخطوة النهائية في مسار العضوية.

وتأتي هذه الخطوة في نهاية أسبوع دبلوماسي ناجح لمقدونيا الشمالية، إذ وافقت حكومات الاتّحاد الأوروبي أيضاً، عقب تأجيلات عدّة، على بدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتّحاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو اليوم يمثل تتويجا لأعوام من المساعي التي بذلتها حكومة مقدونيا الشمالية وشعبها للالتحاق بحلف شمال الأطلسي".

وأضاف "ستُعزّز عضوية مقدونيا الشمالية في الناتو الاندماج والإصلاح الديموقراطي والتجارة والأمن والاستقرار في المنطقة".

ووقّع أعضاء الناتو بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية في شباط/فبراير العام الماضي، عقب مصادقة جميع برلمانات الدول الـ29 على العضوية، وكان آخرها البرلمان الإسباني.

وأوضح مسؤول في الحلف الأطلسي في وقت سابق ان مقدونيا الشمالية لن تصبح عضوا كامل العضوية إلا بعد توقيع البروتوكل من قبل برلمانات كل الدول الأعضاء.

وفُتِح طريق الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية عقب توصّلها لاتّفاق مع اليونان في كانون الثاني/يناير العام الماضي يقضي بتغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، ما وضع حدا لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية في العالم.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان إنّ "مقدونيا الشمالية صارت الآن عضوا في عائلة الناتو، عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص. عائلة قائمة على يقينٍ بأنّنا أقوى وأكثر أمنا معا، أيّاً تكن التحدّيات التي نواجهها".

وسيترأس ستولتنبرغ احتفالية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الإثنين سيرفع خلالها علم مقدونيا الشمالية بجوار الأعلام الـ29 الأخرى.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو على بدء مفاوضات انضمام كلّ من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتّل.

وفي تغريدة على تويتر قال المفوّض الأوروبي لشؤون توسعة الاتّحاد أوليفر فارهلي في ختام الاجتماع "أنا مسرور جداً لتوصّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتّفاق سياسي على بدء مفاوضات الانضمام مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية".

© 2020 AFP