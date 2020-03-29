أولمبياد طوكيو: 23 تموز/يوليو 2021 موعد محتمل للنسخة المؤجلة (تقارير)

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طوكيو (أ ف ب)

أفادت تقارير صحافية يابانية الأحد ان 23 تموز/يوليو 2021 هو موعد محتمل من وجهة نظر المنظمين لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بعد تأجيلها من صيف 2020 الى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "ان أتش كاي" اليابانية الرسمية عن مصادر في اللجنة المحلية المنظمة، ان الموعد المرجح لانطلاق الدورة سيكون 23 تموز/يوليو.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في 24 آذار/مارس، تأجيل الأولمبياد الصيفي الذي كان مقررا بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، الى العام المقبل، في خطوة غير مسبوقة بشأن دورة ألعاب أولمبية في التاريخ الحديث للألعاب (منذ العام 1896).

وأتى هذا القرار بعد ضغوط من رياضيين واتحادات رياضية لتأجيل الألعاب في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 30 ألف وفاة معلنة حول العالم، وتسبب بشلل شبه كامل في الأحداث الرياضية.

وأشار إعلان التأجيل الى ان الألعاب ستقام خلال العام 2021، وبموعد أقصاه نهاية فصل الصيف. وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في أعقاب الخطوة، ان كل الخيارات مطروحة بشأن الموعد الجديد، وان الدورة قد تقام خلال فصل الصيف أو قبله حتى.

وألمح عدد من المعنيين بالألعاب الى البحث في امكان إقامتها خلال فصل الربيع، ما قد يتيح للمنظمين والرياضيين والمشجعين الاستفادة من طقس معتدل، وتفادي إقامة الأولمبياد في الصيف الذي تشهد خلاله العاصمة اليابانية ارتفاعا حادا في حرارة الطقس ونسبة الرطوبة.

ورأت عمدة طوكيو يوريكو كويكي ان نقل الألعاب الى الربيع، قد يتيح إعادة سباق الماراتون الى العاصمة من مدينة سابورو الشمالية، بعدما قررت اللجنة الأولمبية الدولية نقله إليها للإفادة من اعتدال حرارتها صيفا.

وأفادت التقارير الصحافية اليابانية ان اللجنة المحلية المنظمة برئاسة يوشيرو موري، تواصل نقاشاتها حاليا مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الموعد الجديد للألعاب. وفي حين لم يتم تحديد مهلة زمنية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أفاد موري في تصريحات لقناة تلفزيونية يابانية ليل السبت، ان المعنيين سيتوصلون الى "خلاصة ما" في خلال أسبوع.

على صعيد آخر، أفادت قناة "ان اتش كاي" ان الشعلة الأولمبية التي كان من المقرر ان تبدأ مسيرتها في اليابان هذا الأسبوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل الألعاب، ستعرض على مدى شهر في مجمع "جاي فيلادج" الرياضي في مدينة فوكوشيما (نقطة الانطلاق المقررة سابقا) على مدى شهر.

وكان المنظمون قد اختاروا هذا المجمع لانطلاق مسيرة الشعلة، لما يحمله من رمزية بالنسبة الى اليابان، اذ استخدم كقاعدة لآلاف من عمال الاغاثة في أعقاب الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية لعام 2011.

وتنظر طوكيو الى الألعاب التي اختيرت لاستضافتها في العام 2013، على انها دليل على تعافي البلاد وطي صفحة كارثة فوكوشيما. ورأى رئيس الوزراء شينزو آبي بعد إعلان تأجيل الدورة، ان إقامتها في العام المقبل سيكون بمثابة دليل واحتفال بتغلب البشرية على "كوفيد-19".

© 2020 AFP